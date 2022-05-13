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20:57 (мск), источник: © РИА Новости

Российская авиация за день уничтожила три украинских командных пункта

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские ВКС за сутки уничтожили три украинских командных пункта и 52 района сосредоточения живой силы и техники противника, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: AP 2022

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники», — рассказал он.

Помимо этого, высокоточными ракетами летчики уничтожили штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады у населенных пунктов Золотое и Врубовка в ЛНР.

Также они поразили 32 района сосредоточений войск врага и склад боеприпасов у Красноплавки в Харьковской области.

«В результате ударов уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 37 единиц военной техники», — отметил Конашенков.

Ракетные войска и артиллерия поразили 17 пунктов управления, 370 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ, а также пять огневых позиций украинской артиллерии.

ПВО удалось сбить три беспилотника.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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