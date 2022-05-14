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15:33 (мск), источник: © РИА Новости

Заключенные в СИЗО Херсона предприняли попытку побега, сообщил источник

ХЕРСОН, 14 мая — РИА Новости. Заключенные в СИЗО в Херсоне подняли бунт и предприняли попытку бежать в город, беспорядки были подавлены совместными усилиями украинских сотрудников изолятора и военной полицией России, сообщил РИА Новости источник в российских силовых ведомствах.

Источник: © РИА Новости

«В среду (11 мая) заключенные СИЗО в Херсоне организовали массовый бунт и вышли из камер. Сотрудники, обеспечивающие безопасность объекта, обратились за помощью к военной полиции России для стабилизации ситуации. На сегодняшний день обстановка стабильная, все заключенные на своих местах», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, проводятся следственные мероприятия, в рамках которых предстоит выяснить, при каких обстоятельствах заключенные смогли выйти из камер.

СИЗО расположено практически в центре города, на сегодняшний день там находятся более 280 человек, в том числе осужденные за тяжкие преступления, включая 13 приговоренных к пожизненному заключению.

Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российским военным удалось к середине марта взять под контроль всю Херсонскую область на юге страны. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону.

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