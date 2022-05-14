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20:56 (мск), источник: © РИА Новости

Умер певец Ренат Ибрагимов

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов умер сегодня в Москве, подтвердила РИА Новости дочь артиста.

Источник: РИА "Новости"

«Да, умер. Мне сейчас тяжело», — сказала она.

Ему было 74 года.

Ибрагимов — советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, продюсер, кинорежиссер, художественный руководитель Театра песни Рената Ибрагимова. Среди известных хитов — «Тачанка», «Наш город», «Жомга», «Журавли», «Смуглянка», «Ты ждёшь, Лизавета».

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