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14 мая, источник: Коммерсантъ

В США восемь человек убиты при стрельбе в супермаркете

Не меньше восьми человек погибли при стрельбе в супермаркете в Буффало (штат Нью-Йорк, США), сообщили представители полиции AP. О мотивах преступления неизвестно.

Источник: Reuters

Полиция ранее утверждала, что подозреваемый задержан. Однако, по информации источников NBC, сам стрелок есть среди восьми погибших. Еще один человек находится в критическом состоянии.

Стрельба произошла днем в магазине Tops Friendly Markets. По данным полиции, преступник вошел в супермаркет в одежде военного образца и начал стрелять из винтовки.

Как отмечает AP, стрельба произошла через год после нападения на магазин King Soopers в Колорадо, в результате которого погибли 10 человек. Следствие до сих пор не представило информацию о мотивах преступника.

Леонид Уварчев

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