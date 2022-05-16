Минирование «Зари» могло привести к техногенной катастрофе, заявили в ЛНР

«Дело в том, что там (на заводе “Заря” — ред.) находится огромное количество серной кислоты, где как раз под цистернами мы находили ящики с взрывчатом веществом, его там очень много распределено по территории завода. Когда мы выбивали противника из Рубежного, они (украинские националисты — ред.) артиллерией били по этому заводу. Представьте, если бы в эти склады попало бы. Вся кислота, которая бы там воспламенилась, все пары от нее пошли бы на Северодонецк, на Лисичанск, они пошли бы на Старобельск, на нашу территорию, на территорию ЛНР, на Российскую Федерацию. Это была бы техногенная катастрофа», — сказал Киселев в эфире «Первого канала».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.