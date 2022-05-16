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13:32 (мск), источник: Известия

Песков прокомментировал выход десяти военных с «Азовстали»

Президент России Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе и позволил выйти украинским военным, сложившим оружие, исходя из гуманитарных соображений. Об этом заявил в понедельник, 16 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Приказ был отдан, исходя из гуманитарных соображений, об этом говорил сам президент Путин. Он приказал обеспечить возможность для всех гражданских выйти из этого объекта и затем проследовать в любую сторону. Также было предложено всем военным сложить оружие и выйти под гарантию того, что к ним будут относиться в соответствии с международными актами», — сказал он журналистам.

На вопрос о том, наемники из каких стран могли присутствовать на заводе, Песков не смог дать ответ, отметив, что это полностью прерогатива военных.

Ранее в понедельник командир батальона «Восток» сил Донецкой Народной Республики, политический деятель и активист Александр Ходаковский сообщил о выходе десятерых сдавшихся в плен украинских военных из «Азовстали» с белым флагом.

Минобороны предложило украинским формированиям сдаться еще в середине апреля. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе. Всем сложившим оружие гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в плен ВС РФ.

По данным на 12 мая в Мариуполе находилось около 600 тяжело раненных националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь». По словам командира украинской националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) Святослава Паламара, их число растет, а Киев не предпринимает мер по деблокации. В связи с этим Паламар обратился «к международному сообществу с призывом немедленно вмешаться». В частности, боевики обратились к американскому предпринимателю Илону Маску.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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