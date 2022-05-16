Reuters и RT сообщили о вывозе с «Азовстали» украинских военных

Reuters зафиксировал около десятка автобусов с украинскими военными, которые покидали «Азовсталь». По оценке RT, с завода вывезли от 200 до 300 человек. На видео, которое публикует телеканал, на автобусах изображен символ Z. Утверждается, что около 50 человек ранены, их везут в центральную районную больницу Новоазовска.
Украинский батальон «Азов» незадолго до этого сообщал, что «в целях сохранения жизней весь мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования». О каком решении идет речь, не уточнялось.
7 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщала, что вывоз мирных жителей с завода завершен и что там остаются только военные. Украина требовала выпустить их на территорию, контролируемую Киевом, либо в третью страну. Россия предлагала украинским военным выйти, сложить оружие и сдаться.