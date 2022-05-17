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11:46 (мск), источник: © РИА Новости

Силы ДНР взяли под контроль 185 населенных пунктов

ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Донецкие силовики установили полный контроль над 185 населенными пунктами, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

Источник: © РИА Новости

«По состоянию на 17 мая 2022 г. на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 185 населенными пунктами, включая Новоселовку Вторую (Ясиноватский район)», — говорится в записи в канале ведомства.

Сегодня также сообщалось, что силы республики вытеснили украинских военных из населенного пункта Дробышево.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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