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11:31 (мск), источник: © РИА Новости

Около 16 тысяч солдат ВСУ попали в «котел» под Северодонецком и Лисичанском

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Группировка из 15−16 тысяч украинских солдат и наемников находится в «котле» под Северодонецком и Лисичанском в Луганской народной республике, их цель — это запугивание мирного населения и уничтожение гражданской инфраструктуры, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

Источник: Reuters

«Тысяч 15−16 в полном объеме будет», — сказал Киселев в ответ на вопрос ведущего «Первого канала» о том, как много войск противника находится в районах Северодонецка и Лисичанска в ЛНР.

По его словам, основная цель данной группировки — уничтожение гражданской инфраструктуры. «Самая основная задача — уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения… Снести как можно больше, нанести вред и все это бремя (восстановления — ред.) возложить потом на Российскую Федерацию — вот это их задача. Запугать мирное население таким образом, чтобы они чувствовали страх на долгие годы», — отметил Киселев.

Он добавил, что, вероятнее всего, этим войскам приказано не отходить. «Точно так же, когда в Рубежном взяли пленных: они сказали, что неоднократно обращались к командованию, нам запретили выходить, сказали стоять насмерть. А командиры высокого ранга давно убежали, еще месяц назад», — подчеркнул он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь (город полностью контролируется ВС РФ, остаются только боевики, засевшие на «Азовстали») и совместно с народной милицией ЛНР — Северодонецк.

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