Источник: российские военные применили на Украине взвод БМПТ «Терминатор»

«В рамках проведения специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы применили взвод БМПТ “Терминатор”. Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что опыт боевых действий на Украине показывает необходимость таких машин в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости.
БПМТ уже ранее применялись в боевых действиях в рамках антитеррористической операции группировки войск РФ в Сирии.
«Терминаторы» были приняты в России на вооружение в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120−1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
Первый контракт на поставку Вооруженным силам России БМПТ «Терминатор» был подписан в ходе научно-технического форума «Армия-2017». Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ (входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов, предположительно, в течение 2021 года Минобороны России должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не сообщалось.
В ноябре 2021 года сообщалось, что девять таких машин к 1 декабря 2021 года будут включены в штат одного из танковых полков Центрального военного округа. По данным открытых источников, всего российской армии было передано 10 таких машин.