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03:23 (мск), источник: ТАСС

Источник: Россия применяет Су-57 в спецоперации на Украине

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России применяют истребители Су-57 в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник: РИА "Новости"

«Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение», — сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Первый раз в реальных боевых действиях Су-57 испытали в Сирии в 2018 году. Как сообщалось ранее, к концу 2024 года ВКС РФ получат 22 самолета Су-57, а к 2028 году их число будет доведено до 76 единиц. Первый истребитель поступил в войска в 2020 году.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

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