15:06 (мск), источник: © РИА Новости
Глава Верховного суда призвал сократить число арестов
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что в России перебор с арестами фигурантов уголовных дел.
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Он напомнил, что пленум обязал судей обсуждать альтернативы аресту: залог, домашний арест
«Однако суды не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», — сказал Лебедев, выступая на пленарном заседании Совета судей.
По его данным, в первом квартале этого года судами рассмотрено почти 25 тысяч ходатайств о заключении в СИЗО, из них удовлетворено 22 тысячи 194 ходатайства, или 90%.
По статистике, суды арестовали больше людей, чем за аналогичный период прошлого года.
Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана в отношении 3,1 тысяч лиц, залог назначался всего 32 раза.