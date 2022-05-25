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04:24 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Запорожской области заявили о намерении войти в состав России

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — сказал Рогов.

Он отметил, что Запорожье всегда было передовым регионом Российской империи, а его население «абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы».

Он добавил, что все больше жителей области выступают за сближение с Россией.

По его словам, путь интеграции и воссоединения региона с Россией будет обозначен после освобождения областного центра — города Запорожье.

«На сегодня уже освобождено от украинских националистов и находится под контролем российской армии две трети области. Но пока, к сожалению, областной центр — город Запорожье — находится под внешним управлением и контролем режима (Владимира) Зеленского. Мы уверены, что город будет освобожден. Украинские националисты тоже понимают, что Запорожье они не удержат, поэтому уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи. Все к тому идет, что город будет освобожден», — подчеркнул Рогов.

Запорожская область может занять достойное место в Южном федеральном округе, заключил чиновник.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось «существенно снизить боевой потенциал Украины». Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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