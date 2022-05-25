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10:19 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ вертолетами Ка-52

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику подразделений ВСУ в ходе специальной военной операции. Соответствующее видео распространило Минобороны России в среду.

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах видно, как вертолеты с символами V готовятся к выполнению задания и отправляются в назначенные точки. «В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства.

Удары, уточнили в Минобороны России, были нанесены с расстояния 5 км. «В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника подразделений ВСУ», — подчеркнули в ведомстве.

Ка-52 «Аллигатор» — боевой разведывательно-ударный вертолет разработки конструкторского бюро Камова (входит в холдинг «Вертолеты России»), производится на Арсеньевском авиационном заводе «Прогресс» имени Н. И. Сазыкина.

Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине в любых погодных условиях и в любое время суток. Ка-52 может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание. Он снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия.

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