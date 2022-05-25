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17:18 (мск), источник: Газета.Ру

В ЛНР сообщили о взятии в оперативное окружение Северодонецка

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил в эфире «Первого канала», что подразделения ЛНР взяли в оперативное окружение город Северодонецк.

По его информации, город «плотно закрыт» и перемещение из Северодонецка осуществляется по единственному мосту, который также находится под огневым контролем ЛНР.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что союзные силы ДНР, ЛНР и российской армии взяли под полный огневой контроль часть стратегической трассы Лисичанск — Артемовск, что сделало практически невозможным ротацию украинских войск и подвоз боеприпасов в Северодонецк и Лисичанск. Он подчеркнул, что украинская оборона посыпалась. Мирошник также рекомендовал жителям Северодонецка и Лисичанска не покидать своих убежищ, опасаясь провокаций ВСУ.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денационализацию Украины и защиту жителей Донбасса от геноцида.

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