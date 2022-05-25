В ЛНР сообщили о взятии в оперативное окружение Северодонецка

По его информации, город «плотно закрыт» и перемещение из Северодонецка осуществляется по единственному мосту, который также находится под огневым контролем ЛНР.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что союзные силы ДНР, ЛНР и российской армии взяли под полный огневой контроль часть стратегической трассы Лисичанск — Артемовск, что сделало практически невозможным ротацию украинских войск и подвоз боеприпасов в Северодонецк и Лисичанск. Он подчеркнул, что украинская оборона посыпалась. Мирошник также рекомендовал жителям Северодонецка и Лисичанска не покидать своих убежищ, опасаясь провокаций ВСУ.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денационализацию Украины и защиту жителей Донбасса от геноцида.