20:31 (мск), источник: Газета.Ру
Кадыров: военные России зашли в Лисичанск и почти зашли в Северодонецк
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что российские военные вошли в Лисичанск и почти зашли в Северодонецк.
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По его словам, украинские военные несут потери и подвержены панике.
Он также добавил, что в Луганске и Донецке проводятся специальные мероприятия, в которых участвуют бойцы Минобороны РФ, Росгвардии и ополчения.
Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что более половины территории города Красный Лиман уже находится под контролем сил ДНР. Он также выразил уверенность, что через несколько дней Красный Лиман уже можно будет считать освобожденной территорией.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.