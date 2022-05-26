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12:02 (мск), источник: © РИА Новости

Россия уничтожила центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила в Николаевской области украинский центр радиоэлектронной разведки, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчёта, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», — рассказал генерал.

Он добавил, что также были уничтожены в районе населенного пункта Николаевка ДНР пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», а в районе Чугуева Харьковской области — радиолокатор подсвета и наведения украинского ЗРК С-300.

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