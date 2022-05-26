Россия уничтожила центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчёта, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», — рассказал генерал.
Он добавил, что также были уничтожены в районе населенного пункта Николаевка ДНР пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», а в районе Чугуева Харьковской области — радиолокатор подсвета и наведения украинского ЗРК С-300.