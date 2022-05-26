Следственный комитет возобновил проверку по факту смерти Тесака

Следственный комитет РФ возобновил проверку по факту смерти Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Об этом Лайфу сообщил адвокат его семьи Алексей Михальчик.
«Мы на самом деле добились отмены этого решения следователя об отказе ещё в 2021 году. Просто прокурор там кассацию решил написать. Это дело валялось. Сегодня новостной повод в том, что следователь позвонил и уведомил, что мы начинаем проводить повторную проверку», — рассказал Михальчик.
Адвокат уточнил, что проверка будет проведена заново с учётом аргументов защиты. Он заметил, что продолжает настаивать на криминальном характере смерти Марцинкевича. По его словам, это было либо убийство, либо доведение до самоубийства.
«Мы надеемся, что в полном объёме будут проверены все обстоятельства. В том числе получат оценку доводы независимой экспертизы о том, что имеются признаки насильственной смерти», — заключил юрист.
Напомним, что Тесака нашли мёртвым утром 16 сентября 2020 года в СИЗО Челябинска. В изоляторе он находился временно — его этапировали из колонии в Москву. Родственники Тесака потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили, но следователи не нашли на месте преступления признаков, указывающих на возможное убийство Марцинкевича. Однако Лайф уже писал, что результаты независимой экспертизы расходятся с заключением органов. По мнению специалиста, заключённый не мог нанести себе такие серьёзные раны.