Украинские боевики планируют провокацию с «химоружием» в Сумах

«По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, в городе Сумы боевиками националистических батальонов осуществляется подготовка очередной провокации», — сказал он.
По словам Мизинцева, неонацисты планируют обстрелять приграничную территорию РФ из жилого района Сум, спровоцировав российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами. Для фото- и видеосъемки в Сумах находятся журналисты иностранных информагентств.
«При этом, если ранее в ходе подготовки подобных чудовищных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь, для получения “максимального резонанса” эвакуация граждан не проводится», — сказал он.
Генерал предупредил западные страны и международные гуманитарные организации, что готовящиеся фейки о «злодеяниях русских» в ближайшее время Киев планирует широко распространить через украинские и западные СМИ, а также на различных интернет-ресурсах и медиа-платформах.