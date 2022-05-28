Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка

«Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает», — написал он.
Глава Чечни отметил, что изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня он «внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня». В итоге, по словам Кадырова, «бойцы справились еще быстрее — за три часа».
«Все отряды бандеровцев позорно сбежали из Северодонецка, как только узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к зачистке города. Это не я говорю. В этом признаются пленные, которые захвачены нашим спецназом. Я поздравляю всех с прекрасным результатом! … Скоро будут другие отличные новости!» — заключил он.
Накануне силы ЛНР совместно с российскими бойцами блокировали украинских боевиков в Северодонецке и отрезали им все пути отступления.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.