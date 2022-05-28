Экологи: вероятность теплых зим в России выросла в десятки раз Причиной повсеместного потепления, по данным корейских экологов, стало антропогенное воздействие
Фоторепортажи
12Полное затмение кровавой суперлуны
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
22:07 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Северодонецк в ЛНР полностью освобожден, город находится под контролем российских войск и сил республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает», — написал он.

Глава Чечни отметил, что изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня он «внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня». В итоге, по словам Кадырова, «бойцы справились еще быстрее — за три часа».

«Все отряды бандеровцев позорно сбежали из Северодонецка, как только узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к зачистке города. Это не я говорю. В этом признаются пленные, которые захвачены нашим спецназом. Я поздравляю всех с прекрасным результатом! … Скоро будут другие отличные новости!» — заключил он.

Накануне силы ЛНР совместно с российскими бойцами блокировали украинских боевиков в Северодонецке и отрезали им все пути отступления.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Справка
Сдача «Азовстали». Чем завершились три месяца военной операции на УкраинеДля полного контроля над Донбассом необходимо захватить еще несколько крупных городов, что может занять месяцы, считает эксперт
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Джонсон предложил Зеленскому создать военный альянс против России
'Слабаки'. Американцы восхитились ультиматумом Путина Европе
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
МО РФ: почти 19 тыс. человек эвакуированы в Россию из Донбасса и с Украины за сутки
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь