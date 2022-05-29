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21:47 (мск), источник: © РИА Новости

Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке

ЛУГАНСК, 29 мая — РИА Новости. Силы ЛНР при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм в городе, сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Отбили противника перед Северодонецком, непосредственно заняли плацдарм на территории города, откуда продолжают развивать успех», — заявил он.

По словам корреспондента РИА Новости, украинские силовики бьют по жилым районам, которые ранее сами покинули.

В пятницу Народная милиция ЛНР совместно с российскими бойцами блокировала подразделения ВСУ в городе и отрезала им все пути отступления. Как отметил представитель оборонного ведомства Андрей Марочко, один мост из города разрушен, второй не выдержит военную технику, а третий контролируются силами ЛНР. Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщал об уничтожении позиций украинских националистов.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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