В Мелитополе прогремел мощный взрыв

«Сегодня около 7:40 в самом центре города раздался мощный взрыв. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы черного дыма», — говорится в публикации.
Рогов добавил, что прогремевший взрыв был терактом, а ответственность за него несет киевский режим.
Он также сообщил РИА Новости, что за случившимся стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, «но фактически это террористическая группа». Рогов призвал усилить в регионе меры антитеррористической безопасности, чтобы не позволять украинским боевикам запугивать население.
Как сообщил корреспондент агентства с места событий, силовики после взрыва оцепили площадь Победы, где находится администрация Мелитополя. Охрану зданий органов власти усилили.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.