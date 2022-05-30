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10:04 (мск), источник: © РИА Новости

В Мелитополе прогремел мощный взрыв

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. В центре Мелитополя прогремел сильный взрыв, написал в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня около 7:40 в самом центре города раздался мощный взрыв. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы черного дыма», — говорится в публикации.

Рогов добавил, что прогремевший взрыв был терактом, а ответственность за него несет киевский режим.

Он также сообщил РИА Новости, что за случившимся стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, «но фактически это террористическая группа». Рогов призвал усилить в регионе меры антитеррористической безопасности, чтобы не позволять украинским боевикам запугивать население.

В свою очередь, источник в администрации Мелитополя рассказал РИА Новости, что взорвался автомобиль, припаркованный недалеко от одного из зданий мэрии. Он добавил, что два человека находятся в больнице, их состояние уточняется.

Как сообщил корреспондент агентства с места событий, силовики после взрыва оцепили площадь Победы, где находится администрация Мелитополя. Охрану зданий органов власти усилили.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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