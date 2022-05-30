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17:04 (мск), источник: © РИА Новости

В Нигерии зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Первый случай смерти от оспы обезьян зафиксирован в Нигерии, всего в стране заболел 21 человек, сообщает местный центр профилактики и контроля заболеваний (NCDC).

Источник: Агентство «Москва»

«По данным на 29 мая 2022 года всего подтвержден 21 случай, один из которых летальный, в девяти (из 36 — ред.) штатах страны… Скончался сорокалетний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что заражения были обнаружены в следующих регионах Нигерии: Адамава, Лагос, Байелса, Дельта, Кросс Ривер, столичная территория Абуджи, Кано, Имо, Риверс.

Как заявила NCDC, в стране началась работа мультисекторального центра управления по борьбе с оспой обезьян (MPX-EOC).

Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.

В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.

Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

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