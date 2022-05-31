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10:01 (мск), источник: Ведомости

СКР обнаружил на «Азовстали» иностранное оружие

Сотрудники Следственного комитета начали проводить следственные действия на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, правоохранители нашли иностранное оружие и места, где сжигали форму, сообщили «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

Следователи осмотрели позиции украинских боевиков, производственные и административные площади завода. Во время осмотра СК обнаружил боекомплекты и вооружение зарубежного производства запасы продовольствия, разбитые смартфоны, ноутбуки и флэш-карты. В подвале следователи увидели места, где уничтожали форму, амуницию и вооружение ВСУ и «Азова» (символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена).

Также следователи обнаружили место, где предположительно находился штаб украинских боевиков — в одном из бомбоубежищ предприятия. Также они проверили ходы сообщения, по которым боевики передвигались по территории завода.

20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении «Азовстали». В начале мая с территории завода эвакуировали мирных жителей, а 16 мая, по данным Минобороны, с территории завода вышли и сдались в плен 2439 человек. По словам главы республики Дениса Пушилина, все украинские пленные, сдавшиеся с укреплений «Азовстали», содержатся сейчас на территории ДНР.

Киев называл происходящее «эвакуацией» военных с завода для дальнейшего обмена на российских военнопленных. В российском МИДе допускали сценарий обмена. Однако власти ДНР неоднократно заявляли, что захваченных на «Азовстали» военных будет судить специальный трибунал.

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