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12:26 (мск), источник: ТАСС

Пушилин заявил, что на «Азовстали» нашли еще нескольких «заблудившихся» украинских военных

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при осмотре территории завода «Азовсталь» были обнаружены несколько «заблудившихся» украинских военных.

Источник: РИА "Новости"

«Идет осмотр каждого закоулка, каждой комнаты, это крайне много, но работа продвигается. Были выявлены несколько человек, заблудившихся, но тоже отправленных к своим товарищам», — сказал он во вторник в эфире телеканала «Соловьев Live».

«По-моему три или четыре человека, — уточнил он. — Первый день там один или два, потом еще пару человек».

По его словам, они не представляли какой-либо угрозы. «Они сами всего боялись, прятались, с психикой сложно», — добавил Пушилин.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 20 мая сообщил, что российские военнослужащие полностью освободили территорию завода «Азовсталь», на котором оставались заблокированными остатки украинской группировки в Мариуполе, в том числе националисты из батальона «Азов». На предприятии, согласно данным Минобороны РФ, сложили оружие в общей сложности свыше 2,4 тыс. человек.

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