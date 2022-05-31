Пушилин заявил, что на «Азовстали» нашли еще нескольких «заблудившихся» украинских военных

«Идет осмотр каждого закоулка, каждой комнаты, это крайне много, но работа продвигается. Были выявлены несколько человек, заблудившихся, но тоже отправленных к своим товарищам», — сказал он во вторник в эфире телеканала «Соловьев Live».
«По-моему три или четыре человека, — уточнил он. — Первый день там один или два, потом еще пару человек».
По его словам, они не представляли какой-либо угрозы. «Они сами всего боялись, прятались, с психикой сложно», — добавил Пушилин.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 20 мая сообщил, что российские военнослужащие полностью освободили территорию завода «Азовсталь», на котором оставались заблокированными остатки украинской группировки в Мариуполе, в том числе националисты из батальона «Азов». На предприятии, согласно данным Минобороны РФ, сложили оружие в общей сложности свыше 2,4 тыс. человек.