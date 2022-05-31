Суд на Украине дал тюремные сроки двоим пленным российским военным

Бобыкина и Иванова судили на Украине по обвинению в нарушении законов и обычаев войны. В ходе судебных заседаний свою вину они признали. Обвинение просило для них 12 лет лишения свободы — максимальный срок, предусмотренный по статье, по которой им предъявлено обвинение. Защита настаивала на минимально возможном — восьми годах лишения свободы.
«Суд постановил признать Бобыкина виновным в предъявленном обвинении и назначить наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы… Иванова признать виновным… и назначить наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы», — сказал судья. Заседание транслировалось на сайте судебной власти Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.