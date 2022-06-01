Российские ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-8

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Сергеевки Донецкой народной республики и один вертолет Ми-8 в районе Харькова», — сказал он. Кроме того, сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Варваровка Донецкой народной республики, Малые Проходы, Новая Гнилица Харьковской области, Пятихатка Херсонской области.
Также в районах населенных пунктов Малая Камышеваха и Каменка Харьковской области перехвачены две украинские ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч».