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11:50 (мск), источник: © РИА Новости

Российские ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-8

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили украинские истребитель Су-25 и вертолёт, а также 7 беспилотников, заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Сергеевки Донецкой народной республики и один вертолет Ми-8 в районе Харькова», — сказал он. Кроме того, сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Варваровка Донецкой народной республики, Малые Проходы, Новая Гнилица Харьковской области, Пятихатка Херсонской области.

Также в районах населенных пунктов Малая Камышеваха и Каменка Харьковской области перехвачены две украинские ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч».

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