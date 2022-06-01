Украинские морпехи отказались выполнять приказы командования из-за больших потерь

Солдаты просят общество повлиять на высшее руководство батальона и бригады «за их преступные приказы», убедить командование вывести с фронта остатки батальона. По словам военных, перед ними ставят задачи атаковать противника под артиллерийским огнём.
«Мы несём большие потери убитыми и ранеными. За последние четыре дня, по данным наших медиков, 80 человек, а по нашим данным, убитых и раненых намного больше, также есть без вести пропавшие и пленные», — рассказали морпехи.
Бойцы также отметили, что за четыре дня наступления они не смогли захватить ни одного населённого пункта. При этом военные ВСУ не отказываются защищать свою страну, но требуют другое руководство, которое «ценит жизнь патриотов Украины».
Ранее военные 3-го батальона 115-й бригады ВСУ тоже отказались выполнять боевые приказы, исходящие в том числе от президента Украины Владимира Зеленского, по удерживанию позиции в Северодонецке. Они недовольны отсутствием тяжёлой техники, которая могла бы их прикрывать. Позднее их отправили в СИЗО.