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12:17 (мск), источник: © РИА Новости

Большая часть иностранных наемников, воевавших за Киев, уничтожены

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Большая часть иностранных наемников на Украине была уничтожена в бою из-за их слабой подготовки, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что к настоящему времени общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тысяч человек.

«Сотни иностранных наёмников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия ещё в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений. Но большая часть наёмников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта», — сказал генерал.

Он добавил, что общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза — с 6,6 до 3,5 тысячи человек. При этом их поток с начала мая почти иссяк.

Взятые в плен на допросах сетуют, что командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, стремясь снизить потери среди своих военнослужащих, жертвуют иностранцами в первую очередь, продолжил Конашенков.

Из-за больших потерь наемники стремятся покинуть Украину, но этому препятствуют власти.

«Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков, родственники наемников в странах проживания об их гибели просто не знают. Столкнувшись с реальной боевой обстановкой и большими потерями среди военнослужащих ВСУ, Нацгвардиии и иностранцев, значительное число наемников предпочитает поскорее покинуть территорию Украины, но киевский режим всячески препятствует их выезду за рубеж», — отметил Конашенков.

Он напомнил, что в соответствии с международным гуманитарным правом, наемники не являются комбатантами, поэтому в лучшем случае их ждет уголовная ответственность.

При этом попытки гарантировать иностранцам правовую защиту, включая их в списочный состав подразделений ВСУ или Нацгвардии, либо выдавая им украинские паспорта, не помогут уйти от ответственности, заключил представитель Минобороны.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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