Большая часть иностранных наемников, воевавших за Киев, уничтожены

Он отметил, что к настоящему времени общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тысяч человек.
«Сотни иностранных наёмников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия ещё в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений. Но большая часть наёмников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта», — сказал генерал.
Взятые в плен на допросах сетуют, что командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, стремясь снизить потери среди своих военнослужащих, жертвуют иностранцами в первую очередь, продолжил Конашенков.
Из-за больших потерь наемники стремятся покинуть Украину, но этому препятствуют власти.
«Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков, родственники наемников в странах проживания об их гибели просто не знают. Столкнувшись с реальной боевой обстановкой и большими потерями среди военнослужащих ВСУ, Нацгвардиии и иностранцев, значительное число наемников предпочитает поскорее покинуть территорию Украины, но киевский режим всячески препятствует их выезду за рубеж», — отметил Конашенков.
Он напомнил, что в соответствии с международным гуманитарным правом, наемники не являются комбатантами, поэтому в лучшем случае их ждет уголовная ответственность.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.