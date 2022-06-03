Видео: Самоходные гаубицы «Мста-С» уничтожают бронетехнику ВСУ

Поясняется, что артиллерийские подразделения Вооруженных Сил России задействованы на Украине для поражения артиллерийских батарей ВСУ, разрушения оборонительных сооружений противника, подавления пунктов управления, уничтожения огневых средств, вооружения и военной техники.
«Расчеты 152-мм самоходных гаубиц “Мста-С” ведут огонь на дальностях до 30 километров. Для уничтожения укреплений при этом применяются снаряды на фугасном действии. Это позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника», — разъяснили в военном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что стрельба из самоходной гаубицы «Мста-С» может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой — без предварительной подготовки огневых позиций.