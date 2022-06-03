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11:19 (мск), источник: Российская газета

Видео: Самоходные гаубицы «Мста-С» уничтожают бронетехнику ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видеокадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С». Они выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе военной спецоперации.

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Поясняется, что артиллерийские подразделения Вооруженных Сил России задействованы на Украине для поражения артиллерийских батарей ВСУ, разрушения оборонительных сооружений противника, подавления пунктов управления, уничтожения огневых средств, вооружения и военной техники.

«Расчеты 152-мм самоходных гаубиц “Мста-С” ведут огонь на дальностях до 30 километров. Для уничтожения укреплений при этом применяются снаряды на фугасном действии. Это позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника», — разъяснили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что стрельба из самоходной гаубицы «Мста-С» может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой — без предварительной подготовки огневых позиций.

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