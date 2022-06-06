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11:39 (мск), источник: Известия

ВКС РФ уничтожили корпуса кузнечно-механического завода в Лозовой

Российская авиация уничтожила производственные корпуса кузнечно-механического завода на окраине Лозовой в Харьковской области. Об этом сообщил в понедельник, 6 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражено четыре пункта управления ВСУ, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.

В Минобороны добавили, что в результате ударов артиллерии также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Горлловки, две установки реактивных систем залпового огня «Град» и более 300 националистов.

Всего с начала спецоперации уничтожено: 3446 единиц специальной военной автомобильной техники, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, 473 установки реактивных систем залпового огня, 330 зенитных ракетных комплексов, 1127 беспилотных летательных аппарата, 190 самолетов и 129 вертолетов.

Ранее в понедельник в оборонном ведомстве показали кадры нанесения ударов экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34 по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бомбардировщики применяют управляемые высокоточные ракеты Х-29 класса «воздух-поверхность». Они предназначены для уничтожения опорных пунктов и укрепленных целей противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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