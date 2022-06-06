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17:54 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские военные бросили технику и сбежали из Святогорска

МОСКВА 6 июн — РИА Новости. Действующие в качестве заградотрядов украинские националистические формирования взорвали мост через Северский Донец, чтобы помешать украинским военным отступить из Святогорска, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

Отрезанные из-за этого от основных сил и снабжения остатки батальонов украинской 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады натиском российских сил бросили технику и оружие и рассеялись вдоль побережья, до 80 человек перебрались через реку вплавь, российские военные не стали по ним стрелять.

«Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни. Призываем всех военнослужащих и членов подразделений территориальной обороны Украины последовать данному примеру», — говорится в сообщении.

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