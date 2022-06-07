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14:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Писатель Глуховский объявлен в розыск

Писатель Дмитрий Глуховский и оппозиционный политик и соратник Алексея Навального Владимир Милов (внесен в реестр СМИ-иноагентов) объявлены МВД в федеральный розыск. Их карточки появились сегодня в базе данных разыскиваемых лиц МВД.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что они разыскиваются по статьям УК, не упомянутым в базе данных ведомства. В открытом доступе приведены только установочные данные разыскиваемых и их фотографии.

Владимир Милов уехал из России в Европу еще в апреле 2021 года на фоне уголовного преследования соратников Алексея Навального. Известно, что по состоянию на конец февраля Дмитрий Глуховский также находился за пределами России.

Оба разыскиваемых публичных деятеля неоднократно критически высказывались относительно военной операции на Украине, а также, вопреки требованиям российского законодательства, называли украинские события «войной» в интервью и блогах.

Андрей Сапожников

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