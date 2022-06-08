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11:42 (мск), источник: Известия

Под Херсоном перехвачены три ракеты «Точка-У» и пять снарядов «Смерч»

В районе Чернобаевки Херсонской области перехвачены три украинские ракеты «Точка-У» и пять реактивных снарядов «Смерч». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 8 июня.

Источник: РИА "Новости"

«Кроме того, сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Донецк, Рубцы, Лозовое, Краснореченское, Коровий Яр, Пески-Радьковские Донецкой Народной Республики, Изюм, Дергачи Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области», — сообщил он.

Как он добавил, ракетными войсками и артиллерией поражены 68 пунктов управления и 172 огневые позиции артиллерии ВСУ. Также, в частности, ликвидированы две батареи реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Александровки и Кутузовки.

Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Кицевка Харьковской области уничтожена батарея РСЗО «Ураган».

Утром в среду сообщалось, что ночью на окраине Херсона российские средства противовоздушной обороны сбили три ракеты «Точка-У», выпущенные украинскими националистами в направлении города.

5 июня российские войска перехватили две тактические ракеты «Точка-У» над населенным пунктом Новогеоргиевка в Николаевской области. В районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое и Каменка Харьковской области сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

28 мая народная милиция ЛНР опубликовала видео последствий удара ВСУ «Точкой-У» по поселку Сватово. Сообщалось, что, по последним данным, при обстреле погибли три человека, пострадали 15, в том числе четверо детей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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