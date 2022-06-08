13:58 (мск), источник: ТАСС
Что известно о наезде автомобиля на группу людей в Берлине
Автомобиль въехал в среду в группу людей на западе Берлина, в результате один человек погиб. Причины происшествия пока не известны, на месте работает полиция.
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Изначально сообщалось о 30 пострадавших, однако позднее власти заявили о 10 получивших травмы. ТАСС собрал главное о ДТП в Берлине.
Автомобиль Renault въехал в толпу и далее врезался в витрину магазина. За рулем, по данным телеканала Welt, мог быть пенсионер.
Инцидент произошел около 11:30 мск на оживленной улице Ранкештрассе в районе Шарлоттенбург рядом с площадью Брайтшайдплац у церкви кайзера Вильгельма, которая считается одной из достопримечательностей Берлина.
В результате происшествия один человек погиб. Пострадали, по разным данным, от 10 до 30.
Водитель автомобиля задержан. Его допрашивает полиция.
Полиция Берлина не исключает умышленного характера наезда.
На месте работают десятки спасателей. Автомобиль сейчас стоит на тротуаре.
В 2016 году на Брайтшайдплац грузовик въехал в толпу — посетителей рождественского рынка. Происшествие было квалифицировано как теракт, погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Террорист — исламист Анис Амри — смог скрыться с места преступления. Его смогли найти и ликвидировать 23 декабря на окраине Милана.