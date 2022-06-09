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12:12 (мск), источник: РБК

Минобороны заявило об уничтожении «Градов» и переправы на Украине

В Николаевской области Украины ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России уничтожила две установки реактивной системы залпового огня «Град» и хранилище топлива для военной техники, сообщили РБК в Минобороны. Хранилище топлива располагалось в районе населенного пункта Кобзарцы в Николаевской области.

Источник: РИА "Новости"

Также была уничтожена наведенная украинскими военными переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка.

Всего, по словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, ракетные войска и артиллерия поразили 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники. В результате этих ударов были уничтожены более 300 человек, семь единиц бронетехники, 12 орудий полевой артиллерии и минометов и 24 специальных автомобиля.

В районе Северодонецка не первый месяц идут бои между силами Луганской народной республики, России и украинскими военными.

Лисичанск и Северодонецк — два последних крупных города, которые оставались неподконтрольны властям ЛНР. Они образуют Лисичанско-Северодонецкую агломерацию, в которую также входят Рубежное, Кременная и другие населенные пункты. Лисичанск и Северодонецк находятся на разных берегах реки Северский Донец. Бои в этом районе шли еще в марте.

В середине мая Минобороны сообщало, что российские военные уничтожили понтонную переправу и подразделения ВСУ, пытавшиеся перейти реку Северский Донец, спустя несколько дней ведомство вновь сообщило, что была уничтоженная наведенная через Северский Донец понтонная переправа — как раз в районе населенного пункта Протопоповка Харьковской области.

В конце мая Минобороны сообщило, что в районе населенного пункта Завгороднее Харьковской области «в результате удара по понтонной роте сорвана очередная попытка наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец».

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