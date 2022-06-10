16:49 (мск), источник: Газета.Ру
В центре Донецка рядом с офисом Пушилина произошел взрыв
В центральном районе Донецка, где находится администрация главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, произошел взрыв.
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Об этом сообщает РИА «Новости».
Как сообщили очевидцы, взорвались два боеприпаса, один из них попал в верхний этаж жилого дома. По предварительной информации, пострадавших и жертв нет. Иные подробности случившегося не приводятся.
Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР назвал причину усиленных обстрелов жилых кварталов Донецка со стороны украинской армии. По его словам, ДНР стало известно о скапливании сил и средств украинских военных, после чего было нанесено поражение по этим местам.
Вскоре стало известно, что шесть украинских пунктов управления беспилотниками, которые занимались корректировкой обстрелов Донецка, были уничтожены силами ДНР.