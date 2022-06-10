При обстреле украинскими войсками Горловки пострадали пять человек

«ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Калининский район Горловки. В результате обстрела пять человек получили ранения, включая подростка», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7».