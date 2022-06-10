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21:16 (мск), источник: © РИА Новости

Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны отработали над Севастополем в тренировочном формате, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: AP 2022

«Родной город под надежной защитой», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, российская армия уже снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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