Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы ПВО

«Родной город под надежной защитой», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, российская армия уже снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.