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22:18 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсонской области украинским военным приказали сдать оружие

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Военный комендант Херсонской области приказал бойцам ВСУ, оставшимся в регионе, добровольно явиться в комендатуру и сдать оружие, сообщает военно-гражданская администрация области.

Источник: РИА "Новости"

«Военный комендант Херсонской области потребовал от военнослужащих вооруженных сил Украины и приравненных к ним лиц, находящихся на территории региона, добровольно явиться в военную комендатуру, встать на учет, а также добровольно сдать оружие и боеприпасы», — говорится в заявлении.

Соответствующий приказ «Об усилении мер общественной безопасности» был подписан 9 июня.

«Лиц, выполнивших требования комендатуры, не будут привлекать к уголовной ответственности, если они не совершали преступлений», — подчеркнули в администрации.

При этом в власти предупредили, что те, кто попытается уклониться от исполнения приказа, подлежат задержанию с изъятием всех обнаруженных запрещенных предметов: оружия, в том числе его составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, российская армия уже снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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