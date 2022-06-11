В июне пять планет выстроятся в одну линию Для наблюдений даже не понадобится телескоп
Фоторепортажи
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
23Парад Победы на Красной площади
08:22 (мск), источник: Известия

Бывшую и.о. президента Боливии Аньес приговорили к 10 годам тюрьмы

Суд приговорил бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес к 10 годам лишения свободы по делу о государственном перевороте. Об этом в субботу, 11 июня, сообщает телеканал Unitel.

Источник: Reuters

«Менее чем через три месяца после начала судебного процесса над Жанин Аньес в связи с нарушениями, противоречащими Конституции, Первый Антикоррупционный суд признал бывшую [исполняющую обязанности] президента виновной», — говорится в публикации.

Отмечается, что обвинители в лице прокуратуры и министерства правительства настаивали на 15 годах заключения.

В свою защиту подсудимая заявила, что у нее никогда не было намерений становиться главой государства, а свой пост она заняла в связи с тяжелой политической ситуацией в стране.

Аньес находится под стражей с 13 марта в связи с расследованием дела о госперевороте, ее обвиняют в подстрекательстве к мятежу, терроризму и заговору. Кроме нее также были задержаны несколько экс-министров и бывшие командующие армией, ВМС и ВВС. Аньес позиционирует себя как жертва политического преследования.

4 августа боливийский суд продлил содержание под стражей бывшему временному президенту Боливии Жанин Аньес еще на полгода. Отмечалось, что нынешние власти Боливии выдвинули новые обвинения в адрес Аньес, в частности, в принятии противозаконных нормативных актов во время нахождения у власти с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года.

В ответ Аньес заявила, что решение суда является несправедливым и «нарушает права человека и гарантии». В том же месяце она попыталась покончить с собой в тюрьме.

Сенатор Жанин Аньес временно приняла на себя исполнение полномочий президента Боливии после отставки Эво Моралеса в ноябре 2019 года. Он объявил, что покидает свой пост на фоне акций протеста после своей победы на выборах, поскольку подсчет голосов вызвал критику как со стороны боливийской оппозиции, так и со стороны Организации американских государств, которая наблюдала за процессом голосования.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь