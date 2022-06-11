Бывшую и.о. президента Боливии Аньес приговорили к 10 годам тюрьмы

«Менее чем через три месяца после начала судебного процесса над Жанин Аньес в связи с нарушениями, противоречащими Конституции, Первый Антикоррупционный суд признал бывшую [исполняющую обязанности] президента виновной», — говорится в публикации.
Отмечается, что обвинители в лице прокуратуры и министерства правительства настаивали на 15 годах заключения.
Аньес находится под стражей с 13 марта в связи с расследованием дела о госперевороте, ее обвиняют в подстрекательстве к мятежу, терроризму и заговору. Кроме нее также были задержаны несколько экс-министров и бывшие командующие армией, ВМС и ВВС. Аньес позиционирует себя как жертва политического преследования.
4 августа боливийский суд продлил содержание под стражей бывшему временному президенту Боливии Жанин Аньес еще на полгода. Отмечалось, что нынешние власти Боливии выдвинули новые обвинения в адрес Аньес, в частности, в принятии противозаконных нормативных актов во время нахождения у власти с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года.
Сенатор Жанин Аньес временно приняла на себя исполнение полномочий президента Боливии после отставки Эво Моралеса в ноябре 2019 года. Он объявил, что покидает свой пост на фоне акций протеста после своей победы на выборах, поскольку подсчет голосов вызвал критику как со стороны боливийской оппозиции, так и со стороны Организации американских государств, которая наблюдала за процессом голосования.