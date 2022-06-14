Минобороны показало уничтожение авиацией замаскированных украинских позиций

На кадрах можно увидеть подготовку штурмовиков к вылету, взлет парами и выход на предельно малых высотах и максимальных скоростях в район выполнения боевой задачи.
Заходы на цель повторяются несколько раз, после этого Су-25 возвращаются на аэродром.
«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — уточнили в Минобороны.
После вылета инженерно-технический персонал оперативно провел обслуживание самолетов и подготовил их к выполнению новых боевых задач.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.