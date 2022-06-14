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11:25 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны показало уничтожение авиацией замаскированных украинских позиций

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеоролик, на котором российские штурмовики Су-25 уничтожают замаскированные украинские позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах можно увидеть подготовку штурмовиков к вылету, взлет парами и выход на предельно малых высотах и максимальных скоростях в район выполнения боевой задачи.

Там самолеты выпускают неуправляемые авиационные ракеты и тут же уходят в противозенитный маневр с отстрелом тепловых ловушек.

Заходы на цель повторяются несколько раз, после этого Су-25 возвращаются на аэродром.

«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — уточнили в Минобороны.

После вылета инженерно-технический персонал оперативно провел обслуживание самолетов и подготовил их к выполнению новых боевых задач.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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