Россиянам стало проще расплачиваться в Турции Еще один турецкий банк подключился к приему банковских карт российской платежной системы "Мир"
Фоторепортажи
23Парад Победы на Красной площади
16Праздничный салют в честь Дня Победы
11:11 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 2 797 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 797, до 18 382 380. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
11:18 (мск)В Москве за сутки госпитализировали 119 пациентов с COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2022

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 708, что на 2,2% меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 724 случая госпитализации. Количество госпитализаций снизилось в 35 регионах РФ, выросло также в 35. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 3 324, до 17 801 569.

Днем ранее в штабе сообщили о 3 684 вылечившихся.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 96,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 61, до 380 137.

Днем ранее было зафиксировано 56 смертей.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.

 "В итоге побросали на Западе деньги, яхты, отели, виллы. А могли бы вложиться в тот же Хабаровский край"
Умом Россию не понять. Но мы хотя бы попытались
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь