В России выявили 2 797 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 708, что на 2,2% меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 724 случая госпитализации. Количество госпитализаций снизилось в 35 регионах РФ, выросло также в 35. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 3 324, до 17 801 569.
Днем ранее в штабе сообщили о 3 684 вылечившихся.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 96,8% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 61, до 380 137.
Днем ранее было зафиксировано 56 смертей.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.