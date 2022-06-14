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Спецоперация на Украине
13:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина сообщила об обмене с Россией телами погибших солдат

Сегодня в Запорожской области прошла операция по обмену телами погибших военных, в результате которой украинская сторона получила тела 64-х военнослужащих, ранее заблокированных на территории комбината «Азовсталь». Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Российская сторона информацию об обмене не подтверждала и не комментировала. Также неизвестно сколько тел было передано России.

Источник: AP 2022

«Украина вернула тела 64 героических защитников “Азовстали” для достойного их захоронения», — говорится в сообщении ведомства. Украинские власти утверждают, что операция была проведена в соответствии с положениями Женевской конвенции и при содействии украинских силовых структур.

Представители российских властей не комментируют сообщения о состоявшихся обменах телами. Наиболее крупная процедура обмена, по данным СМИ, состоялась 4 июня, когда на линии боевого соприкосновения в Запорожской области стороны произвели обмен по схеме «160 на 160».

За несколько дней до этого официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что российские военные нашли на «Азовстали» фургон, в котором лежали 152 тела украинских солдат.

Андрей Сапожников

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