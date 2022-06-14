Названы растения-рекордсмены водного мираНа нашей планете сейчас обитает около 400 000 видов растений. Немалая часть живет только в воде, и среди них есть по настоящему гигантские экземпляры.
Фоторепортажи
16Праздничный салют в честь Дня Победы
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
14:54 (мск), источник: ТАСС

Российские военные 15 июня откроют гумкоридор для эвакуации гражданских с химзавода «Азот»

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России и формирования ЛНР с 08:00 мск 15 июня откроют гуманитарный коридор в город Сватово, ЛНР, для эвакуации гражданских лиц с химкомбината «Азот» в Северодонецке. Об этом заявил во вторник руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Руководствуясь гуманными принципами, Вооруженные Силы России и формирования Луганской Народной Республики готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан. Для этого с 08:00 до 20:00 15 июня 2022 года открывается гуманитарный коридор в северном направлении (в город Сватово Луганской Народной Республики)», — сказал он.

По словам Мизинцева, Вооруженные силы России и формирования ЛНР гарантируют безопасную эвакуацию всех мирных людей.

Гражданские лица будут в составе гуманитарных колонн доставлены в пункты временного размещения.

Кроме того, РФ гарантирует сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это было в Мариуполе. Генерал-полковник отметил, что фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции должна обозначаться поднятием белых флагов.

«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе с территории комбината “Азот”, — добавил он.

Мизинцев сообщил, что указанное заявление по оперативным каналам связи немедленно доводится украинской стороне через вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирину Верещук.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 "В итоге побросали на Западе деньги, яхты, отели, виллы. А могли бы вложиться в тот же Хабаровский край"
Умом Россию не понять. Но мы хотя бы попытались
Спецоперация на Украине
Россия 15 июня откроет коридор для эвакуации с химзавода «Азот»
МО сообщило о расстреле националистами 32 украинских военных
Минобороны показало работу топографов по подготовке «Искандеров»
Минобороны показало уничтожение авиацией украинских позиций
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь