Российские военные 15 июня откроют гумкоридор для эвакуации гражданских с химзавода «Азот»

«Руководствуясь гуманными принципами, Вооруженные Силы России и формирования Луганской Народной Республики готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан. Для этого с 08:00 до 20:00 15 июня 2022 года открывается гуманитарный коридор в северном направлении (в город Сватово Луганской Народной Республики)», — сказал он.
По словам Мизинцева, Вооруженные силы России и формирования ЛНР гарантируют безопасную эвакуацию всех мирных людей.
Кроме того, РФ гарантирует сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это было в Мариуполе. Генерал-полковник отметил, что фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции должна обозначаться поднятием белых флагов.
«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе с территории комбината “Азот”, — добавил он.
Мизинцев сообщил, что указанное заявление по оперативным каналам связи немедленно доводится украинской стороне через вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирину Верещук.