В ЛНР заявили о срыве ВСУ эвакуации гражданских лиц с завода «Азот»

«[Эвакуация] полностью сорвана противником. <…> [Украинские военные] начали стрельбу, потом начал работать миномет, танк и, по всей видимости, [артиллерийская установка] “Нона”, — сказал он.
«После 11:00 (время совпадает с московским) украинские войска открыли минометный огонь и огонь из танка по Северодонецку. Сейчас эвакуация с предприятия невозможна», — приводятся слова Марочко в эфире телеканала «Россия-1».
«Приходят сообщения о том, что мирные граждане, которые находятся в бомбоубежище, уже пять суток не могут выйти, <…> чтобы хотя бы набрать воды», — сказал офицер.
«Мы констатируем по состоянию на 11:30, что никаких движений абсолютно на территории нет, никто белых флагов не вывешивал. Я могу сказать, что мы будем все равно следить до 8 часов вечера; может быть, ситуация изменится», — также сообщил Марочко в эфире Первого канала.
Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник тоже отметил, что украинские боевики таким образом пытаются сорвать эвакуацию.
«Рано утром вышел только один дедушка. Случайно», — сказал офицер Народной милиции. По его словам, мужчина отпросился у украинских военных за вещами, он не знал о гуманитарном коридоре.
«Он (вышедший мужчина — прим. ТАСС) сказал, что там 70−75 человек, в основном местные жители, городские находятся», — заявил военный.
Военный отметил, что по словам вышедшего мужчины, руководит гражданским населением бывший работник завода — или директор, или замдиректора. «Ему задают вопросы, он пытается от них уйти. Людям никто ничего не объясняет. Дедушка попросился забрать какие-то вещи и вышел по своей инициативе случайно. Пришел сразу к нам и сразу все рассказал», — сказал он.
Как сообщил во вторник руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев, Вооруженные силы РФ и Народная милиция ЛНР с 08:00 мск 15 июня откроют гуманитарный коридор в город Сватово в ЛНР для эвакуации гражданских лиц с химкомбината «Азот» в Северодонецке. По его словам, они гарантируют безопасную эвакуацию всех гражданских лиц, которых в составе гуманитарных колонн доставят в пункты временного размещения.