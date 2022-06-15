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19:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Американские наемники попали в плен на Украине

Двое бывших военнослужащих из США попали в плен во время проведения специальной военной операции на Украине. Издание The Telegraph установило их личности — 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн. Они служили добровольцами в одном из регулярных подразделений украинской армии.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Двое бывших военнослужащих из США попали в плен во время проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает The Telegraph.

Издание установило личности военных. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Они служили добровольцами в одном из регулярных подразделений украинской армии. Отмечается, что американцы попали в плен во время боев под Харьковом на прошлой неделе. Спецгруппа иностранных наемников Task Force Baguette опубликовала в Twitter заявление, что двое американцев, названных в посте Бама и Хейт, были схвачены в плен в те же сроки. С ними не удается выйти на связь.

Сослуживец Дрюке и Хьюна сообщил, что мужчины были схвачены во время миссии. Им предоставили неточные данные о нахождении российских войск. «Нам сказали, что город свободен, когда выяснилось, что русские уже штурмуют его», — рассказал он изданию. По его словам, в той вылазке на стороне украинской армии действовал отряд из всего лишь десяти человек.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) 48-летнего британца Шона Пиннера и его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима, воевавших на украинской стороне, приговорили к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также совершении преступления группой лиц. Украинская и британская сторона выступили против такого решения и потребовали освободить военных.

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