В России появится новый способ оплаты по картам «Мир» Продавец будет считывать QR-код на гаджете клиента и списывать деньги со счёта
Фоторепортажи
10Полное затмение кровавой суперлуны
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
01:20 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: Россия применила на Украине новые высокоточные ракеты «305»

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия в рамках спецоперации на Украине применила новые высокоточные авиационные ракеты «305» для уничтожения важных военных объектов, сообщил РИА Новости информированный источник.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В рамках специальной военной операции на Украине армейская авиация Российской Федерации начала применять новые легкие многоцелевые управляемые ракеты “305”. Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например по складам с боеприпасами и ГСМ», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что «новые ракеты обеспечивают высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров».

Источник рассказал о различных режимах наведения у боеприпаса. При варианте «выстрелил — забыл» цель захватывается оптико-электронной головкой самонаведения (ГСН) ракеты, когда она находится еще на подвеске вертолета, после пуска боеприпас полностью автономен.

Другой вариант — режим телеуправления, когда пуск производится вне видимости объекта поражения по переданным координатам. При этом ракета летит в инерциальном режиме, а при подлете к цели включается ГСН, изображение с которой передается на экран оператора вооружения в кабине вертолета. Оператор опознает и указывает цель головке самонаведения.

«Изделие 305» впервые представили на выставке «Армия-2021». Ракету разработали в коломенской компании КБМ. Это оружие предназначено для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Дальность полета ракеты составляет 14,5 километра, ее стартовый вес — 105 килограммов, вес осколочно-фугасной боевой части — 25 килограммов.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Раскрыты тайные требования Европы к Зеленскому
Как россиянам получить часть пенсии раньше
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ в Днепропетровской области
В ЛНР назвали число находящихся в Лисичанске боевиков
Украинские силовики пока остаются на Углегорской ТЭС в Донбассе
В ДНР за 123 дня эскалации погибли 185 мирных жителей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь