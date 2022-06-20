Источник: Россия применила на Украине новые высокоточные ракеты «305»

«В рамках специальной военной операции на Украине армейская авиация Российской Федерации начала применять новые легкие многоцелевые управляемые ракеты “305”. Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например по складам с боеприпасами и ГСМ», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что «новые ракеты обеспечивают высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров».
Источник рассказал о различных режимах наведения у боеприпаса. При варианте «выстрелил — забыл» цель захватывается оптико-электронной головкой самонаведения (ГСН) ракеты, когда она находится еще на подвеске вертолета, после пуска боеприпас полностью автономен.
Другой вариант — режим телеуправления, когда пуск производится вне видимости объекта поражения по переданным координатам. При этом ракета летит в инерциальном режиме, а при подлете к цели включается ГСН, изображение с которой передается на экран оператора вооружения в кабине вертолета. Оператор опознает и указывает цель головке самонаведения.
«Изделие 305» впервые представили на выставке «Армия-2021». Ракету разработали в коломенской компании КБМ. Это оружие предназначено для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Дальность полета ракеты составляет 14,5 километра, ее стартовый вес — 105 килограммов, вес осколочно-фугасной боевой части — 25 килограммов.