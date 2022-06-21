14:34 (мск), источник: © РИА Новости
Российские войска уничтожили за сутки 15 американских гаубиц М-777
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки 15 американских 155-мм гаубиц М-777, сообщило Минобороны России.
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«Поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М-777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения. Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых — в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать ещё ни одного выстрела», — говорится в сообщении.