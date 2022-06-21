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14:37 (мск), источник: ТАСС

МО РФ: прибывающие с запада Украины батальоны теробороны отказываются вступать в бой

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Украинские батальоны теробороны, прибывающие с запада страны для усиления, отказываются выдвигаться на передовую. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
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«Резервы для восполнения потерь исчерпаны. Батальоны территориальной обороны, прибывающие из западных регионов Украины для усиления, отказываются выдвигаться на передовую», — говорится в сообщении. Так, сообщили в ведомстве, в 57-й механизированной бригаде ВСУ, действующей в Северодонецке, в одном из батальонов в строю осталось только 28 военнослужащих, в другом — только командный состав.

Кроме того, более 600 военнослужащих 101-й бригады теробороны ВСУ отказались принимать участие в боевых действиях. «В зоне ответственности оперативной тактической группы “Соледар” военнослужащие 101-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что не желают принимать участие в боевых действиях и самостоятельно отправились в тыловой район. Отказников более 600 человек», — сообщили в Минобороны РФ.

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